 

Водовозов назвал сроки завершения дорожных работ на Московском проспекте в районе "семиэтажки"

16 октября 2019 г. 12:41
Автор: Марина Николаева
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Дорожные работы на Московском проспекте в районе «семиэтажки» будут окончены через две недели.

Об этом на заседании сегодняшней сессии горсовета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, уже получена последняя партия бетона.

Напомним, из-за ремонта дороги на данном участке постоянно возникают автомобильные заторы.

А пока же на время работ на эти две недели коммунальщики пообещали договориться с полицией, чтобы поставить там регулировщиков для облегчения движения на данном участке.

 

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