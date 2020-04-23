Воду из харьковских источников нельзя пить без кипячения

На прошлой неделе специалисты Госпродпотребслужбы обследовали 11 источников в связи с противоэпидемическими мероприятиями из-за распространения коронавируса. Об этом рассказала начальница отдела организации расследования вспышек и санэпиднадзора Госпродпотребслужбы области Владлена Гарник, пишет "Суспільне".

Воду проверяли:

Саржин Яр, ул. О. Яроша;

Алексеевская Балка, ул. Клочковская;

Манжосов Яр;

ул. Минераловодская, 1;

пос. Алешки;

ул. Полтавский шлях, 198 (парк "Юность");

"Глубокий Яр" (ул. В. Зубенко, 25);

"Китлярчин Яр" (ул. Бучмы);

три источника на Петренковском водоеме (Петренки-1; Петренки-2; Петренки-3).

Специалисты выявили нарушения санитарного законодательства, оформили предписания и направили информацию в Нацполицию и Департамент коммунального хозяйства. Госпродпотребслужба советует городской власти разместить на источниках объявления.

«Ни в коем случае не надо использовать воду из источников Харькова без термической обработки, то есть не кипяченую. Эти источники не очень глубоководные. Надо информировать население, что эту воду нельзя употреблять для питьевых нужд», - заявила Гарник.