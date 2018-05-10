Военная прокуратура назвала основные версии пожара на арсенале в Балаклее

10 мая 2018 г. 13:40
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Основные версии пожара на военных складах в городе Балаклея назвал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН: это -  случайная искра, подрыв неразминированных остатков, нарушение правил техники разминирования.

«Никаких признаков внешнего воздействия или диверсий нет. Вопрос в том, что мы сейчас расследуем уголовное производство, и хотим установить причину. Причины, которые озвучивало Министерство обороны — они имеют право на жизнь. То есть это случайная искра, которая зажгла траву, подрыв неразминированных остатков после трагедии в марте прошлого года или нарушения правил техники разминирования со стороны групп, которые его проводили», — заявил военный прокурор.

По его словам, невозможно установить причину пожара в Балаклее без результатов экспертизы.

«Наверное, мы установим механизм того, как так случилось, а будет ли там установлена зона ответственности конкретного лица — заключение даст только экспертиза», - сказал Матиос.

Как ранее сообщалось, по факту взрывов на арсенале в Балаклее было открыто дело о халатности.

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