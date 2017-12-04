Военная прокуратура проверяет версию о небрежности военных как причине взрывов в Балаклее

04 декабря 2017 г. 17:55
Источник: Зеркало недели
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Военная прокуратура Харьковского гарнизона проверяет версию о том, что к пожару и взрывам на арсенале в Балаклее могло привести небрежное отношение к службе военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Военной прокуратурой Харьковского гарнизона в ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства №42017220750000123 от 20.04.2017 по ч.3 ст.425 УК Украины проверяется версия небрежного отношения военных служебных лиц воинской части А1352 к службе, повлекшего тяжкие последствия", - сообщается в ответе военного прокурора Харьковского гарнизона Романа Ткаченко на запрос "Интерфакс-Украина".

Кроме того, управление Службы безопасности Украины в Харьковской области расследует уголовное производство, открытое по статье 113 (диверсия) УК Украины по факту взрывов в Балаклее.

"В указанном уголовном производстве проведен комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на быстрое, полное и объективное досудебное расследование указанного преступления", - говорится в ответе военного прокурора.

Напомним, в ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области взорвался склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды.

СБУ открыла по факту взрывов в Балаклее уголовное дело по статье "Диверсия".

Военная прокуратура зарегистрировала производство по статье "Халатность".

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