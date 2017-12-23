Военно-врачебная комиссия проверит командира 92-й ОМБр

Оперативное командование завершило служебное расследование по факту конфликта в 92-ОМБр.

Об этом сообщается на страничке оперативного командования "Схид" в Facebook,.

По их данным, командир бригады на время проведения расследований временно отстранен от выполнения служебных обязанностей и направлен на военно-врачебную комиссию для выяснения состояния здоровья и годности к прохождению военной службы.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте между командиром бригады и его замом. В результате конфликта заместитель с травмами оказался в больнице.

11 декабря командование заяило, что проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, которая возникла между двумя офицерами бригады.