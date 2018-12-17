Военное положение: ХОГА рассказали о ситуации в области

17 декабря 2018 г. 18:27
Автор: Лариса Говина
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Через три недели после введения военного положения в Харьковской области, ситуация в регионе стабильная и контролируемая, уверяют чиновники. Полиция продолжает ежедневно работать в усиленном режиме. Каждое из подразделений силового блока проводит мероприятия по борьбе с диверсиями и терроризмом, подчеркивают в обладминистрации.

Алексей Максимов, секретарь Совета обороны в Харьковской области:

Подовжуються заходи щодо підготовки до функціонування в особливий період підсистеми цивільного захисту населення, йде планомірна підготовка резервістів другої черги. Все працює у штатному режимі. Служба безпеки України відповідно до своїх повноважень здійснює певні заходи, тому в цілому ситуація аболютно стабільна.

Параллельно с проверочными сборами резервистов второй очереди, в воинских частях Вооруженных Сил Украины разных областей продолжаются сборы также и военных первого оперативного резерва. Завершатся они до конца декабря.

Вячеслав Лукьяненко, заместитель начальника Харьковского военного гарнизона:

На сьогоднішній день діють відповідно до планів визначених відповідно до правового режиму надзвичайного воєнного стану. Плани і заходи проводяться без зривів. Налагоджена ефективна взаємодія.

В условиях полной боевой готовности продолжают работать также и пограничники, рассказывают в ХОГА. С особою тщательностью осматривают грузы, автомобили или другие личные вещи пассажиров в пунктах пропуска на границе с Россией только в определенных случаях, получив предварительную информацию о возможных нарушителях. Однако, в общем, пропуск пассажиров и транзитных грузовых авто происходит в штатном режиме, уверяют чиновники.

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