Военное положение: на Харьковщине заработали мобильные посты полиции и начались сборы резервистов

Сегодня, 3 декабря, в ХОГА состоялся брифинг, на котором рассказали об усилении мер безопасности и ситуации в Харьковской области, передает пресс-служба ХОГА.

Как сообщили представители руководства УСБУ и ГУ Национальной полиции в Харьковской области, силовые структуры области продолжают нести службу в усиленном режиме.

По словам начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергея Бирбасова, в усилено патрулирование пешими нарядами в Харькове и области. Особенно тех, которые примыкают к границе с Российской Федерацией, подчеркнул он.

По его данным, для патрулирования и оперативных мероприятий ежесуточно задействованы около 1300 сотрудников полиции.

Начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области также отметил, что на въездах во все крупные населенные пункты области создали мобильные посты, на которых дежурят полицейские.

Также задействовали те стационарные блокпосты, которые были созданы в 2014 году.

«На постах несут службу сотрудники полиции - для усиления контроля за безопасностью дорожного движения, проведения превентивных мер, раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и т.п. Работает около 27 мобильных постов и стационарные посты вокруг Харькова», - сообщил Сергей Бирбасов.

Заместитель начальника УСБУ в Харьковской области Юрий Рябуха отметил, что управление продолжает сосредоточивать свое внимание на объектах критической инфраструктуры области.

«Смещены акценты на противодиверсионные, антитеррористические мероприятия. В том числе, мы обеспечиваем и те общественные мероприятия, которые проводятся в городе и области. Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что оснований говорить об активизации каких-то эфемерных на данный момент диверсионных групп нет. Обстановка в регионе контролируемая. Диверсионной и террористической угрозы в данный момент не существует», - сказал Юрий Рябуха.

Запланированные мероприятия проводят и военные.

Так, из Харьковской области в воинские части Украины на учебные сборы уже отправлена первая группа военнообязанных резервистов 1-й очереди.

«В течение этой недели каждый день будут осуществляться отправки в воинские части ВСУ. Военнообязанные оперативного резерва 1-й очереди - это те, кто, начиная с 2014 года, проходил службу в указанных воинских частях на тех должностях, на которые они и призываются. Учебные сборы планируется провести сроком до 15 суток», - пояснил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.

Присутствующие на брифинге руководители Южной железной дороги и Международного аэропорта «Харьков» заверили, что транспортная инфраструктура региона работает в штатном режиме.