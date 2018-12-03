Военное положение: в воздушном командовании предостерегли жителей Харьковщины от необдуманных действий

Командир воздушного командования «Восток», генерал-майор Олег Струцинский обратился к жителям Харьковской области в связи с введением на территории региона военного положения.

Обращение опубликовано на сайте Харьковского городского совета.

«Уважаемые земляки!

В связи с привлечением сил и средств воздушного командования «Восток» к проведению ряда мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности из-за объявления в государстве правового режима военного положения, планируются мероприятия по передислокации вооружения и военной техники. Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, мест несения службы военнослужащими и режимных военных объектов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

От имени командования соединения обращаюсь к каждому с просьбой быть внимательными и воздерживаться от попыток случайного или преднамеренного проникновения на территории военных объектов. Также отмечаю, что использование разного рода фиксирующей аппаратуры при передислокации вооружения и военной техники подразделений и использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида дронов - над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами будут считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на их территорию. Поэтому они будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним. Лица, причастные к таким инцидентам, будут задержаны и привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству Украины.

Предостерегаем от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники и обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой оповещать руководящий состав воздушного командования «Восток», Службу безопасности Украины, Национальную полицию о подозрительных лицах и их действия по телефону 749-63-05 дежурному командования», - говорится в обращении.

Как сообщается, в зоне ответственности воздушного командования «Восток» находятся 5 из 10 областей Украины, в которых объявлен режим военного положения, в частности, это Запорожская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Сумская области.