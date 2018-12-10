Военное положение. Вторая неделя. Что в Харькове?

Только в городе Харькове четыре тысячи укрытий. Сейчас часть из них в порядке, степень готовности составляет 70%. Для того, чтобы выяснить их местоположение, необходимо обратиться на горячую линию "101" или в службу «Жилкомсервис», рассказал директор департамента гражданской защиты облгосадминистрации Павел Пономаренко.

Павел Пономаренко, директор Департамента гражданской защиты ХОГА

У Харкові більше 4 тисячі укриттів, по області - більше тисячі, усі підвали, переходи, всі переходи метро, автомобільні паркінги, це все - об»єкти подвійного призначення

Есть примеры загромождения бомбоубежищ. В основном они принадлежат частным предприятиям, владельцы которых не спешат приводить их в надлежащее состояние. С нарушителями борется прокуратура и суд, заверил Пономаренко:

Павел Пономаренко, директор Департамента гражданской защиты ХОГА

У нас є певні проблеми з укриттями, які знаходяться на балансі приватних підприємств, у нас існує практика: ми звертаємось до суду, і суд взагалі зобвов»язує привести до належного стану. Більше 50 позовів подано до суду!

В то же время силовики уверяют: ситуация в Харьковской области остается стабильной и спокойной. Резервисты второй очереди готовятся к сборам, которые состоятся 15 декабря:

Юрий Калгушкин, военный комиссар Хар. обл.

Під час проведення зборів передбачається підготовка по наступним предметам - це вогнева, виконання стрільб, далі - тактична підготовка, інженерна підготовка. 8 грудня до батальйонів прибуло більше тисячі резервістів та контрактників безпосередньо в підрозділах територіальної оборони

По словам Калгушкина, руководить обучением будут военные с боевым опытом.

Сборы резервистов территориальной обороны в Харьковской области продолжатся до 22 декабря.