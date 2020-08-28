Военнослужащего харьковчанина разоблачили в сотрудничестве с боевиками "ДНР"

28 августа 2020 г. 20:15
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На Харьковщине контрразведка СБУ разоблачила военнослужащего, который в прошлом сотрудничал с боевиками «ДНР» и сейчас числится в рядах украинских Вооруженных Сил.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время следствия установлено, что житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации «ДНР». В должности стрелка в составе так называемых «Спецназ ДНР» и «Батальон «Оплот» он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5000 гривен.

В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас следователи Управления СБ Украины в Харьковской области сообщили бывшему боевику «ДНР» о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленника происходило под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

 

Видео: 

На Харківщині контррозвідка СБУ викрила військового, який в минулому співпрацював з бойовиками «ДНР»

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