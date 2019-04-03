Военнослужащие ООС в апреле получат повышенные выплаты за март

03 апреля 2019 г. 11:50
34 просмотра

Военнослужащие ООС повышенные выплаты за март получат в апреле.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины, передает пресс-служба ХОГА.

С 1 марта 2019 года увеличены размеры выплат за участие в ООС на первой линии столкновения – на 2000 гривен, второй – на 1000 гривен.

Кроме того, установлена выплата вознаграждения военнослужащим ВМС ВС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12000 гривен за месяц пропорционально дням участия.

Таким образом, военнослужащий-контрактник из рядового состава за выполнение заданий в ООС на первой линии столкновения будет получать денежное обеспечение от 22157 гривен, на второй линии – от 15557 гривен.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.