Военные стали донорами: харьковские пограничники сдали кровь для детей

Подполковник Алексей Василенко рассказывает, сдавать кровь приходит уже третий раз, поэтому о подготовке донора знает почти все. Самое главное, говорит, в течение 2-3 суток перед забором крови правильно питаться и выспаться, не менее 8 часов.

Алексей Василенко, пограничник:

Нужно сдать кровь для детской больницы. До этого сдавал, в этом проблемы не вижу. Всегда для доброго дела нужно помогать.

К акции "Сдай кровь - спаси жизнь", которую харьковские пограничники организовали впервые, к ней присоединились 25 мужчин и женщин, которые служат на границе. Приурочили её к Международному Дню Донора. В данный момент медучреждениям нужна и кровь, и плазма.

Алина Потапенко, зав. отдела заготовок крови и её компонентов:

Тоже нужна для переливания. В ней содержатся факторы свертывания, которые при гемофилии нужны, онкологическим больным. Альбумин делается с плазмы и еще много препаратов, которые чисто с плазмы делаются.

Офицеры надеятся, что их инициатива может спасти жизнь малышам, в первую очередь, хотят помочь детям-сиротам и тем, кто находится в больнице из-за тяжелого заболевания.

Оксана Иванец, пресс-офицер Восточного регионального управления ГПСУ:

Більша частина цієї крові піде для дітей, які лишилися батьківської опіки. Вони знаходяться зараз в лікарні та потребують після операції переливання крові або це онкохворі діти.

Областной центр службы крови постоянно сотрудничает с 20 тысячами доноров. Количество донаций, так называется процедура сдачи крови или её компонентов, составляет около 30 тысяч. Именно дети и роженицы чаще всего нуждаются в переливании, говорят специалисты. Еще одна категория - люди. которые получили тяжелые ранения или травмы.

Вадим Яворский, гл. врач. Хар. обл. центра службы крови:

Понимаем и совместно делаем прогноз тех потребностей, которые необходимы. Ситуация ведь складывается постоянно. Систематически есть определенные потребности всх лечебных учреждений харьковской области. В компонентах крови, но случаются такие моменты, когда появляется либо тяжелый больной, либо массовая травма или авария, возрастают временно на несколько суток, возникают потребности.

Еще одну подобную акцию харьковские пограничники собираются провести для того, чтобы помочь военным в госпитале, которых доставляют в Харьков из зоны проведения ООС.