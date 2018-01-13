Военный, который угнал в Харькове ВАЗ, был пьян, - 92 ОМБр

13 января 2018 г. 14:00
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По факту угона авто военнослужащим в Харькове проводится служебное расследование.

Об этом сообщается на официальной странице 92-й ОМБр в Facebook.

По их данным, командиром воинской части назначено служебное расследование, по результатам которого военнослужащий будет привлечен к ответственности. Также открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УКУ, - отметили в бригаде. - Во время проведения служебного расследования предварительно установлено, что это произошло во внеслужебное время, а военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения".

Напомним, в Харькове  на улице Гвардейцев-железнодорожников 22-летний мужчина похитил автомобиль с водителем.

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