Вокзал. Добровольцы. Праздник. Как прошел этот день в Харькове

Флеш-моб музыканты устраивают уже в третий раз - с 2017 года, когда официально начали праздновать День украинского добровольца.

Железнодорожный вокзал, как место проведения мероприятия выбрано не случайно, говорят, именно отсюда молодые люди в 2014-м году, оставив свои семьи, бизнес и обучение, отправлялись на восток - защищать целостность Украины.

Константин Стрелецкий, начальник военного оркестра

Рівно п»ять років назад 500 перших добрвольців стоврили свій батальйон, який став на захист нашої держави, які поїхали боронити нашу державу та наш суверенітет. Вокзал - це є те місце, звідки добровольці відправлялись на фронт, це є те місце, де ми також зустрічали їх з фронту, це знакове місце

В репертуаре военных композиции не только современных авторов, а и воинов УПА, повстанцев.

Нам є, що захищати, нам є, що берегти.. Карпати, простори золоті

Для публики, которая останавливалась, слушала и фотографировала мини-концерт, День добровольца неизвестный праздник, пока люди только привыкают его отмечать.

Нашелся только один молодой человек - из Донецкой области, который четко смог сформулировать, почему этот день и эти люди важны для него.

Игорь Матвеев, Донецк, зритель флэш-моба

Я как бы не доброволец, я не пошел в свое время в ряды армии, я выбрал другой путь, нужно было идти работать, но много из моих знакомых сейчас служат. Я горжусь ими!

Через полчаса флеш-моб закончился, и музыканты разошлись.