Бойцы Нацкорпуса напали на сотрудников «Барабашово» - заявление администрации ТЦ

Во время самовольного подключения электроснабжения на «Барабашово» бойцы Нацкорпуса напали на сотрудников администрации ТЦ.

Об этом сообщили в администрации ТЦ «Барабашово», опубликовав в Фейсбук соответствующее заявление.

«Сегодня, 28 августа, во время самовольного подключения отдельных магазинов к электроэнергии со стороны так называемых «инициативных групп» и поддерживающих их бойцов Национального корпуса совершено нападение на сотрудников администрации ТЦ.

В ходе нападения несколько человек получили различные травмы, один находится в больнице. Администрация рынка готовит заявления в полицию.

При этом, по данным администрации рынка, активисты и представители радикальных организаций не смогли предоставить каких-либо документов на подключение, когда на место приехали сотрудники полиции.

«Ни документов, ни технических планов, ни разрешений на подключения и монтаж электросетей, ничего предъявлено не было, - рассказывают в администрации ТЦ. - Около 15 представителей инициативных групп и радикалов из Нацкорпуса с применением силы обеспечили доступ к распределительному щитку, подсоединили силовой кабель. Сотрудники торгового центра, пытавшиеся воспрепятствовать незаконному подключению, были избиты и получили травмы различной степени тяжести».

По состоянию на 11-30 силовой кабель просто лежит на земле, доступ к нему полностью свободен, что полностью нарушает принципы безопасности. После запуска дизель-генератора, который по расчету нарушителей должен был снабжать торговые объекты электроэнергией, оказалось, что он неисправен. Повторно запустить генератор по состоянию на 11-30 им не удалось.

В очередной раз обращаемся к предпринимателям: любые самовольные подключения на ТЦ запрещены. Это противоречит правилам техники безопасности. Вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье посетителей!», - сказано в заявлении.