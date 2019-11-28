Волонтер Зверобой после проведенных у нее обысков повторила угрозы Зеленскому

28 ноября 2019 г. 14:41
Источник: Корреспондент.net
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Волонтер Маруся Зверобой после проведенных у нее обысков в четверг, 28 ноября, снова повторила угрозы президенту Владимиру Зеленскому.

Также Зверобой сообщила, что во время обысков у нее изъяли оружие, телефон и блокнот.

Напомним, ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от Евросолидарности Софии Фединой. 

Также сообщалось, что подозрение готовятся объявить волонтеру Марусе Зверобой.

По данным следствия, 26 октября Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, у себя на странице в Фейсбук волонтер опубликовала видео следственных действий - обыска.

Перед следственными действиями у Зверобой изъяли мобильный телефон, поэтому стрим прервался. 

 

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