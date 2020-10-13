Волонтерка и женщина-воин: в Харькове открыли мемориальную доску Яне Червоной

Играет национальный гимн Украины, школьники в вышиванках держат в руках фотографии, а родственники и знакомые Яны Червоной - букеты цветов. Так в Харькове открыли мемориальную доску известной харьковской волонтерке и женщине-воину, которая погибла на Востоке Украины.

Доску разместили на фасаде школы номер 131, где училась Яна Червоная, отсюда она выпустилась в 96-м году. Сюда водила на уроки своего брата, Владислава. После ее смерти, говорит он, поставил цель - увековечить память сестры, чтобы последующие поколения знали, что учились в одной школе с героиней войны. Открыть памятный знак решили ко Дню защитника Украины.

Владислав Симоненко, брат Яны Червоной:

Для меня важно - открытие доски, на той школе, куда меня Яна водила, мы вместе с ней учились. Верю, что это будет память на многие годы, и многие дети будут брать пример с Яны. Но, надеюсь, что не будет войны.

Яна сочетала в себе множество характеров, была веселой и женственной, вместе с тем: настоящим бойцом с мужским характером, вспоминает ее мама, Тамара.

Тамара Симоненко, мама Яны Червоной:

Два с половиной года она была на передовой, я не могла её уговорить вернуться, либо уйти на другую работу, службу. И случилось горе, Яночка погибла, 2 апреля. Это наша инициатива с моим сыном, с Яночкиным братом. Для нас это очень важно, чтобы люди помнили, как достается мир нашей Украине.

Боец батальона "Донбасс" Алексей Антипов говорит, познакомился с Червоной еще весной 2014-го, когда Харьков пришлось отстаивать, чтобы он не повторил дальнейшую судьбу Донецка и Луганска. Затем общались, когда она попала на передовую. Яну, подчеркивает, запомнил как человека с несокрушимым духом.

Алексей Антипов, боец батальона "Донбасс":

Для многих, кто её знал - это утрата. И, просто горестно на душе, что это не первая, а, наверное, более десятка есть по Харькову, по Украине - не один десяток школ, где открыта доска кому-то из моих боевых товарищей. Кого я лично знал.

Яна Червоная погибла в апреле прошлого года в районе населенных пунктов Новозвановка и Попасная. В ее блиндаж попал противотанковый управляемый снаряд. Яна Червоная была активисткой евромайдана, помогала украинской армии в качестве волонтера, затем - ушла на фронт.