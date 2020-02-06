Волонтеру Марусе Зверобой вручили подозрение

ГБР вручило уведомление о подозрении волонтеру Марусе Зверобой (Елене Биленькой). Это подтвердил ее адвокат Андрей Писаренко, передает УНН.

На вопрос, вручили ли сегодня Марусе Зверобой уведомление о подозрении, адвокат ответил: "Да".

"Сегодня, кроме вручения уведомления о подозрении, был допрос, состоялось вручение ходатайство об избрании меры пресечения... Следователь попросил меру пресечения в виде личного обязательства", - рассказал Писаренко после визита в ГБР.

Кроме того, как заявила Зверобой во время общения с журналистами после визита в ГБР, на ее допросе присутствовал президент Владимир Зеленский .

"У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него - угрозы", - отметила она.

Напомним, по данным следствия, Федина и Зверобой 26 октября в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Позже Зверобой допросили в ГБР. Она рассказала, что на допросе спрашивали о Федине, о Facebook и о ее отношении к Зеленскому.