Волонтеры отремонтировали палатку "Все для победы" (видео)

24 мая 2019 г. 13:27

Волонтеры обновили палатку "Все для победы" на площади Свободы, которая пострадала в результате пожара.

Об этом сообщает "Інфоцентр Євро Харків" в Facebook.

Активисты отмечают, что они установили новую крышу, вывеску "Все для перемоги" и флаги, а также покрасили раму над входом в палатку.

Кроме того, по их информации, на главной площади города сейчас проходит фотовыставка "Аллея харьковских героев". 

Напомним, пожар в волонтерской палатке произошел ночью 20 мая. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества".

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