Волонтеры спасли собаку, которая провалилась в открытый люк (видео)

В Слободском районе спасли бездомную собаку, которая провалилась в открытый люк.

Как сообщили в Службе спасения животных, собаку обнаружили в яме на улице Зерновой, 56, на 4-метровой глубине.

«По всему городу множество открытых люков, особенно там, где их не сразу заметишь. Это ловушки для бездомных животных, потому что самостоятельно выбраться из ям они не в состоянии», - отметили волонтеры.

С помощью поводка и петли спасатели подняли собаку наверх и отпустили на волю.

Затем дыру заложили подручными средствами, а ребята, которые вызвали волонтеров, позвали на помощь еще нескольких человек, чтобы закрыть люк бетонной плитой, чтобы никого больше не подвергать опасности.

«От вашей внимательности реально может зависеть чья-то жизнь. Помните об этом, потому что часто мы не знаем, к каким последствиям приводит наша бездеятельность», - обратили внимание горожан в Службе спасения животных.