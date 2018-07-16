Вопрос суррогатного материнства в Украине нуждается в законодательном урегулировании, - Генпрокурор

Генеральный прокурор Юрий Луценко призывает Верховную Раду и Министерство здравоохранения урегулировать вопросы суррогатного материнства в Украине в связи с участившимися случаями преступлений в этой сфере.

На брифинге в понедельник в Киеве Генпрокурор рассказал, что проблема противоправного использования женщин из малообеспеченных семей в суррогатном материнстве набрала обороты в Украине после принятия властями Индии решения о запрете коммерческого суррогатного материнства.

Он пояснил, что Министерство здравоохранения Украины в своих документах требует, чтобы ребенок, который передается в рамках суррогатного материнства супругам, имел генетический материал хотя бы одного из партнеров такого материнства, в противном случае речь идет о незаконной передаче и фактической продаже ребенка.

"Украина сейчас является одним из самых больших операторов этого мало регулированного в нашей стране бизнеса", - отметил генпрокурор.

Он рассказал, что в 2010 году гражданин Молдовы, который одновременно является гражданином Германии, организовал на территории Украины деятельность медицинского центра "БиоТехКом" (BioTexCom), которая специализируется на предоставлении услуг в области репродуктивной медицины.

По словам Луценко, в 2011 году пациентами этой клиники стала супружеская пара из Италии, которой за сумму в 30 тысяч евро клиника должна была решить проблему их бездетности. Он подчеркнул, что на момент оплодотворения потенциальные родители не находились на территории Украины и не предоставили свой биоматериал для необходимых медицинских манипуляций.

"Итальянские супруги, используя заведомо поддельные документы медицинского центра "БиоТехКом" и украинских органов государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировались родителями этого украинского ребенка, и в октябре 2011 года вывезли его в Италию. За такие действия центр "БиоТехКом" получил от этих граждан 32 тысячи евро, а суррогатная мать получила 6 тысяч евро", - рассказал генпрокурор.

По его информации, таких случаев в Украине зарегистрировано более 1 тысячи .

В данном случае факт незаконного происхождения ребенка выявили правоохранители Италии, младенец в Италии передан в детский дом, а эти супруги привлекаются к ответственности по итальянским законам.

"На территории нашей страны мы расследовали это дело, и сегодня… представителю медицинского центра "БиоТехКом" сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о торговле людьми, а главврачу медцентра "БиоТехКом" также и по статье о подделке документов", - сообщил генпрокурор, добавив, что следствие будет настаивать на аресте подозреваемых.

По словам Луценко, клиника избрала тактику защиты, заявив о давлении со стороны правоохранителей на законный бизнес.

Генпрокурор акцентировал внимание на том, что клиника "БиоТехКом" провела как минимум 1 тысячу операций по суррогатному материнству, и во многих случаях не были соблюдены нормы закона о необходимости задействования биоматериалов минимум одного из родителей. Он призвал всех потерпевших обращаться к правоохранителям.