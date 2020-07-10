“Воробьевы горы” объявила о старте продаж квартир в новом доме®

Компания-застройщик “Воробьевы горы” объявила о старте продаж квартир в новом жилом комплексе. “Воробьевы Горы Family” строится по улице Веселая на Павловке, рядом с ЖК “Воробьевы Горы на Полях” этого же застройщика. На данном этапе стоимость квартир в новостройке минимальная!

Комплекс “Воробьевы Горы Family” представляет собой 9-ти этажный дом с полноформатными одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью от 32 до 80 м², которые подходят для проживания как одного человека, так и большой семьи с детьми. Подобный проект жилья семейного формата - первый в истории “Воробьевых гор”, так как их фишкой по праву считаются одноуровневые и двухуровневые смарт-квартиры площадью 19-25 м².

Отдельного внимания заслуживают планировки. В комплексе “Воробьевы Горы Family” есть 7 вариантов квартир разной площади. Застройщик продумал каждое планировочное решение, чтобы сделать планировки максимально комфортными для будущих жильцов. Чтобы упростить задачу клиенту, на сайте компании представлены примеры размещения стен и мебели с указанием квадратуры каждой зоны.

Преимущества комплекса “Воробьевы Горы Family”:

- рядом есть все необходимое для детей: детские сады (№281, 399, 303), школы (№132, 109, 106), ВУЗы (ХНУРЭ, ХНЭУ, ХНМУ, ХГАФК), парк для прогулок Сосновая горка;

- удобная транспортная развязка (в 15-ти минутах ходьбы станция метро “Ботанический сад”, рядом остановки трамвая и маршруток);

- развитая инфраструктура: магазины (“Восторг”, “Дигма”, “Овощи и фрукты), аптеки, кафе, фитнес центры (спортивный клуб “Yod”, ФЦ “Місто”);

- фасад будет утеплен минеральной ватой, что значительно снизит тепловые потери;

- в подъездах сделают евроремонт, поставят живые цветы, повесят зеркала и картины. Влажная уборка будет проводиться несколько раз в день;

- закрытая территория под круглосуточным видеонаблюдением с высаженными деревьями и зелеными газонами, лавочками, детскими и спортивными площадками.

Подробная информация о новом жилом комплексе “Воробьевы Горы Family” представлена на официальном сайте застройщика: https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/family/ .