Воровство онлайн. Как харьковской бандой руководили из Турции

Более сорока эпизодов по всей области - этот преступный путь прошла банда квартирных воров, которую обезвредили харьковские правоохранители. В группировку, рассказывают полицейские, входили организатор и исполнитель, оба граждане Грузии и наводчица-харьковчанка. Удаленно руководил действиями банды вор в законе, также гражданин Грузии, который сейчас проживает в Турции. А погорели злоумышленники «на горячем», говорят в полиции. Правоохранители задержали вора прямо на одном из его новых объектов.

Анатолий Дмитриев, начальник ГУ НП в Харьковской области

В ході наружного огляду у нього було вилучено професійне знаряддя для кваліфікованого зламу секретів замків. Згодом, по «гарячих слідах» були затримані й його подільники, в тому числі жінка. Вона займалась збором інформації щодо квартир заможних осіб та виставляла так звані мітки, за якими можна було визначити наявність хазяїв дома.

Кроме похищенных вещей, у задержанных были обнаружены наркотики и граната «РГД-5» с запалом. Один из членов группы уже арестован. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении других задержанных членов группировки. Открыто уголовное производство по статье кража.