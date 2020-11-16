Восемь районов города сегодня частично без воды: адреса

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Желябова (ч/с), ул. Нарвская, 14, ул. Золочевская, 15 (п. №1), ул. Холодногорская, 16 (п. №4, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №2, стояк) до 20:00 16.11.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 16.11.20 г.

Киевский район:

ул. Чернышевская, 88 (п. №2) до 20:00 16.11.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 30-б (п. №7, стояк) до 20:00 16.11.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 20:00 17.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 28(п. №1) до 20:00 16.11.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Энергетическая, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 16.11.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 16.11.20 г.