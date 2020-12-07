Восемь районов Харькова сегодня частично без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Речной (ч/с), пер. Досвидный (ч/с), ул. Дергачевская (ч/с), пер. Фроловский (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), ул. Клочковская, 101-а,б,ж, ул. Залесская, 1-а, 3-а, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 07.12.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 2 (п. №3) до 17:00 07.12.20 г.; ул. Станкостроительная, 12 (п. №4) до 20:00 07.12.20 г.

Киевский район:

пер. Пономаренковский (ч/с), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 07.12.20 г.

Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 4 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 18:00 07.12.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №12, стояк) до 20:00 07.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), ул. Кураховская (ч/с) до 20:00 07.12.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 60 (п. №2, стояк), ул. Вокзальная, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 07.12.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №9, стояк) до 17:00 07.12.20 г.; ул. Полевая, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Тарасовская, 12, 17, въезд Тарасовский, 3, 4, 12, ул. Фесенковская, 2, 12/14, въезд Фесенковский, 8, пер. Брянский, 7, ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №12, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 15 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13 (п. №1, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 146-б (п. №2, стояк) до 20:00 07.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 07.12.20 г.