 

Восьмая судимость за пять лет: за решетку отправился молодой рецидивист

20 августа 2019 г. 11:56
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В Харьковской области суд вынес приговор 22-летнему жителю поселка Зедьки Змиевского района.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, его признали виновным в совершении краж с проникновением в жилище и незаконном завладении транспортным средством, совершенным повторно и совмещенным с проникновением (ч.ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украина).

По информации и.о. начальника управления прокуратуры области Евгения Шевченко,  до этого приговора осужденный уже имел 7 судимостей. Из них 5 - за тяжкие корыстные преступления против собственности. Последние он совершил всего через несколько месяцев после возвращения из тюрьмы. 

В суде было доказано 6 эпизодов преступлений, которые были совершены с апреля по август 2018 года. Среди них - кражи перфоратора, автомобильного пылесоса, шлифовальной машинки, велосипеда, мобильных телефонов и тому подобное. 

Вор проникал в домовладения односельчан и забирал почти все, что бросалось ему в глаза и казалось ценным. 

Кроме того, молодой человек обворовал двух женщин, которые заснули на остановке в ожидании транспорта. Он забрал их сумочку, золотые украшения и мобильные телефоны. Позже украл и мобильный своего собутыльника.

К тому же в июле и августе осужденный дважды угонял скутера из домовладений. Как он сам объяснил, транспортные средства он брал для того, чтобы покататься.

Суд назначил молодому рецидивисту наказание в виде 5 лет лишения свободы.

 

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