Восьмилетняя Аня нуждается в помощи

Сильные головные боли и головокружения при ходьбе у Ани Кившик начались в 7 лет. Девочка прошла обследование, которое показало диффузная глиома (опухоль) головного мозга. Окончательный диагноз подтверил главный внештатный детский нейрохирург Министерства здравоохранения Украины.

Комплексное протокольное лечение данной патологии провести в данное время в Украине невозможно, поэтому было рекомендовано проведение лечения только за границей.

В турецкой клинике Аджибадем Алтунизаде города Стамбул выставили счет для оплаты лечения в сумме 91500$. Родителям уже удалось собрать 30000 $ и частично оплатить химиотерапию. Однако необходимо собрать еще 61500$, чтобы Аня смогла воспользоваться шансом на долгую жизнь, поэтому её родные просят о помощи.

Карта мамы Ани -Зои Кившик: Приват-банк, 5168 7573 2995 2941, гривневая. Получатель Ківшик Зоя

Приват-банк, 4149 4996 5027 6213, долларовая. Получатель Ківшик Зоя

Webmoney: гривна: U256072127973

доллар: Z127638623927

евро: Е464932810606

Номер тел. мамы Ани - Зои, вайбер: +380974407214

Турецький оператор Вайбер: +95314708733