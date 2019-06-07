Питомцы Харьковского зоопарка посетили школьный летний лагерь

Зимой они спят, они опускаются на дно пруда, на дно реки, зарываются в ил и всю зиму спят.

Черепахи, сова, кролики и даже дикобраз. Чтобы совместить, как говорится приятное с полезным, пернатые и пушистые обитатели городского зоопарка посетили школьников, которые сейчас отдыхают в летних лагерях с познавательной выездной лекцией.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Дети – ученики школы с 3 по 7 классы – узнали очень много удивительных фактов о черепахе, улитке, шиншилла, кролике и многих других. Кроме того детки увидели этих животных и смогли буквально прикоснуться к миру живой природы. Самый большой восторг и искренне недоумение детей вызвала та информация, что болотная черепаха на самом деле не медлительная, а шустрая и проворная.

Дети узнали от специалистов еще кучу интересных фактов о животных, которых кроме как увидеть воочию - можно было еще и погладить. Дети говорят, больше всего понравился еж, дикобраз и конечно же пушистые кролики.

Влада, пятиклассница

Мне сегодня больше всего понравился дикобраз, он такой большой достаточно, впечетляет.

Милена, третьеклассница

Мне понравилось всё потому, что это было необычно и очень даже мило.

Сотрудники детского лагеря уверены всю полученную информацию таким интерактивным путем, дети усвоили на отлично, поэтому будут ею пользоваться в новом учебном году.

Виктория Ткач, директор школы №100

В нашому таборі на сьогодні 215 діток відвідує наш табір "Сонечко". Тому звичайно такі заходи необхідні. Отакі зустрічі і лекцію прослухали цікаво діти і подивилися на тварин, щось цікаве нове дізналися. Це дуже корисний захід.

Лекцию закончили главным правилом, что близко к животным подходить нельзя и тем более не стоит трогать их детей.