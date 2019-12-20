Восстановление моста на окружной: работы почти завершены - САД

Ремонтные работы на путепроводе под Харьковом в районе Песочина, часть которого обрушилась 25 августа, почти завершены.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Открыть движение планируется к 22 декабря.

По состоянию на 19 декабря выполнены работы по устройству асфальтобетона в двух слоях.

Обустроено барьерное ограждение, перильное ограждение и откосы.

Также уже нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Кроме того, по восстановленной части моста уже проехали самосвалы с песком и тяжеловесный автокран.

Как сообщается, на мосту в течение дня работает около 30 рабочих.

Количество техники, задействованное в работах сейчас, - 4 единицы и дополнительное оборудование.

Работы выполняются согласно установленному графику, отметили в САД.