«Война» вокруг палатки «Все для перемоги»: мэрия обращается в суд

С самого утра у волонтерской палатки на площади Свободы - спокойно. Ни коммунальщиков, ни чиновников. Только полицейские, которые теперь круглосуточно дежурят на месте, и активисты. Говорят, продолжают собирать подписи горожан за сохранение палатки и постоянно ведут переговоры с работниками КП, чтобы те вместе с городскими чиновниками отложили проведение любых работ рядом с конструкцией.

Борис Редин, соорганизатор палатки «Все для перемоги»:

Ми вимагаємо, щоб відтермінували ремонт мінімум на місяць. Чому на місяць? Коли до влади прийде новий президент, буде інаугурація, будуть всі призначені, політична ситуація зміниться. А зараз він користується тим, що Порошенко уходить, а Зеленський ще не прийшов. Тобто період фактичного міжвладдя.

Перед заседанием исполкома горсовета, под стенами мэрии собралось около двух десятков человек с плакатами в руках. Они призвали мэрию не принимать антиукраинские решения и оставить палатку "Все для победы" на центральной площади.

Дарья Тукова, активистка:

Хочемо звернутися ними до міської адміністрації, бо досить розхитувати Харків. Пане мер, досить розхитувати Харків вашими сепаратистськими амбіціями. Цього не можна робити в Україні в час війни.

Уже на заседании директор территориального контроля Алексей Калина сообщил о сносе десяти незаконно построенных объектов, каких именно - не уточнил. Именно поэтому активисты требовали озвучить все адреса, указанные в проекте решения.

Можно попросить назвать адрес? 10 объектов, пусть Алексей Леонидович назовёт! - Я скажу, давайте так - я понимаю, какой вас вопрос интересует. Здесь не прозвучало адресов площади Свободы. Этого адреса нет.

Директор департамента инфраструктуры Сергей Дульфан сообщил, что палатка установлена на проезжей части, следовательно, мешает безопасному движению транспорта и пешеходов. В связи с этим, активистам предложили перенести палатку на площадь Защитников Украины. Однако такую идею они не поддержали. Поэтому в мэрии решили подавать иск в окружной административный суд, чтобы конструкцию убрать. От версии, о которой говорили ранее, что это временный объект и его можно убрать из-за несоответствия правилам благоустройства - чиновники отказались.

Алексей Калина, директор Департамента территориального контроля мэрии:

Юридичним департаментом Харківської міської ради сьогодні подано позов до окружного адміністративного суду міста Харкова з проханням обмежити вказаний захід шляхом заборони використання намету, тому на даний час не є можливим знесення вказаного намету. Це буде неправомірно.

По мнению активистов, рассмотрение дела в правовом поле - это уже первая победа волонтеров. Считают, что аргументы, которые приводили в горсовете - вымышленные. С решением прекратить конфликт, привлекая представителей Фемиды – согласны.

Игорь Рассоха, соорганизатор Харьковского Евромайдана:

Спочатку до нас було звернення головного паркувальника. Бачите, мабуть з парковкою питання - питання утрясли. Мабуть, парковці ми не заважаємо. По-друге, була заява, що ми заважаємо ремонту тепломереж при відключанні на ремонт ТЕЦ5, при відсутньому взагалі там опаленні, і при відсутності взагалі будь-яких комунікацій під наметом.

Споры вокруг волонтерского пункта продолжаются в Харькове уже неделю. Петиция о его сносе на сайте мэрии набрала 5000 голосов. Кернес после рассмотрения инициативу поддержал. Активисты, в свою очередь, начали собирать подписи у палатки за сохранение конструкции именно на площади Свободы. Настаивают на том, что волонтерский пункт должен стоять именно в сердце города.