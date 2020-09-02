ВОЗ добавляет к тестам на COVID-19 анализы на антиген

Всемирная организация здравоохранения обновит протокол относительно тестирования на коронавирус, и введет туда быстрые тесты на антиген. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 2 сентября.
"Вчера завершил переговоры с Европейским региональным бюро ВОЗ. Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол в отношении тестирования. В протоколе относительно тестирования на коронавирусную болезнь будет найдено место быстрым тестам на антиген. Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген. Центр по контролю заболеваемости 29 августа выпустил собственные рекомендации относительно стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген", - сказал Ляшко.
Он отметил, что они уже используются в США, и ВОЗ также обновляет протокол, который сразу будет использован и в стратегии увеличения количества тестирований на территории Украины.
Ляшко добавил, что на данный момент ведутся переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине.