ВОЗ добавляет к тестам на COVID-19 анализы на антиген

Всемирная организация здравоохранения обновит протокол относительно тестирования на коронавирус, и введет туда быстрые тесты на антиген. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 2 сентября.

"Вчера завершил переговоры с Европейским региональным бюро ВОЗ. Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол в отношении тестирования. В протоколе относительно тестирования на коронавирусную болезнь будет найдено место быстрым тестам на антиген. Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген. Центр по контролю заболеваемости 29 августа выпустил собственные рекомендации относительно стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген", - сказал Ляшко.

Он отметил, что они уже используются в США, и ВОЗ также обновляет протокол, который сразу будет использован и в стратегии увеличения количества тестирований на территории Украины.