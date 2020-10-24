ВОЗ допускает скорую вакцинацию от COVID-19, если будет экстренный случай

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что несколько вакцин от коронавирусной инфекции могут применить в экстренных целях. Об этом заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан во время брифинга.

Сваминатан считает, что нельзя исключать появление до конца ноября результатов третьей фазы испытаний одной или двух вакцин от коронавируса.

"По лучшим нашим прогнозам, мы получим первые результаты до конца года. Возможно, данные по одной или двум вакцинам появятся в конце ноября", – подчеркнула главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она добавила, что на основе предварительных данных власти стран смогут решить, рекомендовать ли использование вакцин против коронавируса в экстренных случаях.