ВОЗ не рекомендует лечить "Ремдесивиром" пациентов с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать препарат "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19, поскольку доказательств, что он улучшает состояние пациентов, нет.

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Такое заявление ВОЗ сделала после проведенных исследований препарата.

"Данные свидетельствуют об отсутствии значимого влияния на смертность, потребность в искусственной вентиляции легких, время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты", – подчеркнули в ВОЗ.

Исследования "Ремдесивира" начались 15 октября. Данные получены по результатам 4 независимых исследований при участии более 7000 пациентов. При этом ученые засвидетельствовали тот факт, что нужно проводить дополнительные тестирования, чтобы стопроцентно доказать недейственность препарата при коронавирусе.

Рекомендации ВОЗ относительно нецелесообразности использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В состав экспертной группы вошли 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.

Напомним, 2 мая 2020 года "Ремдесивир" был одобрен в США для экстренного лечения коронавирусной болезни. Кстати, именно "Ремдесивиром" лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом. Препарат также включен в украинский протокол лечения коронавируса: Минздрав заказал 28 000 флаконов дорогостоящего препарата. 19 ноября заместитель министра здравоохранения Ляшко сообщил, что "препарат уже закупили и везут в Украину".