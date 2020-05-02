ВОЗ: Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Решение приняли по итогам заседания комитета ВОЗ относительно чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», - акцентировал Гебреисус.

По его словам, к такому заключению, что пандемия по-прежнему является чрезвычайной ситуацией мирового уровня, на заседании комитета, который состоял из 18 экспертов и 13 консультантов, пришли единогласно.

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней. ВОЗ призывает страны мира продолжать помогать пораженным пандемией государствам.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 2 мая с начала пандемии коронавирус Covid-19 зафиксировали у 3 401 394 инфицированных, из них 239 615 пациентов умерли, а 1 083 816 выздоровели.