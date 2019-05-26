ВОЗ признала болезнями переутомление и игроманию

26 мая 2019 г. 11:20
Источник: УНИАН
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ).

В новой редакции классификатора психологическими расстройствами, среди прочих, были признаны переутомление и игромания, сообщает РИА Новости.

Переутомление, также называемое «Синдром эмоционального выгорания» (СЭВ), описывается в новой версии классификации болезней как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».

Чтобы признать болезнью чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми, у пациента в течение года должны наблюдаться признаки расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.

 

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