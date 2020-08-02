ВОЗ заявила о "затяжном характере" пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса по-прежнему остается чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения и имеет международное значение. Об этом говорится в заявлении чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, заседание которого прошло 31 июля.

Его участники отметили "ожидаемый затяжной характер" пандемии и подчеркнули важность мер по борьбе с вирусом на национальном, региональном и глобальном уровнях.

В связи с этим Комитет подготовил рекомендации для ВОЗ. Среди них значатся такие меры, как поддержка стран в противодействии распространению заболевания, способствование ускорению научных исследований и расширение доступа к лекарственным препаратам и вакцин по мере их появления.

Странам комитет рекомендовал поддерживать научные исследования, в том числе финансово, отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире и предоставлять населению основные услуги в области здравоохранения, обеспечив соответствующие службы "финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами в необходимых объемах".

Комитет ВОЗ по ЧС собирается на заседание в четвертый раз с начала пандемии. Следующее заседание, как сообщили в организации, будет созвано через три месяца или раньше.

Напомним, ВОЗ признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба в конце января. 11 марта председатель организации Тедрос Гебреесус объявил пандемию.

В конце июля Гебреесус заявил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавируса в мире удвоилось, и пандемия продолжает набирать обороты.

По данным организации, количество подтвержденных случаев заболевания достигло 17300000, число жертв составило 668 тысяч человек.