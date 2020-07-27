ВОЗ заявляет об усилении пандемии

27 июля 2020 г. 14:40
Источник: РБК-Украина
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.

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