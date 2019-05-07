Возгорание автомобилей на Алексеевке: делом занялась полиция

07 мая 2019 г. 14:40
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Полиция расследует факт возгорания автомобилей, которое произошло 7 мая на проспекте Победы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что у подъезда дома горит автомобиль «Toyota», поступила правоохранителям в 2:20. 

Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и  опросила свидетелей. 

Полицейские выяснили, что сгоревшая «Toyota» принадлежит 33-летней женщине.

Также огнем было частично повреждено авто «Renault», владельца которого еще устанавливают.

Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события. 

Все обстоятельства пожара сейчас устанавливаются.

 

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