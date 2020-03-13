Возгорание автомобилей на улице Академика Проскуры: полиция открыла уголовное дело

13 марта 2020 г. 17:44
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По факту возгорания четырех автомобилей, которые горели сегодня ночью на улице Академика Проскуры в Харькове, правоохранители открыли уголовное производство.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии внесена следователями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о том, что на улице Академика Проскуры горят машины, поступило в полицию 13 марта около 4:10.

 По адресу правоохранители обнаружили четыре обгоревших автомобиля «Opel», «Skoda», «ВАЗ» и «Volkswagen». 

Установлено, что возгорание началось с автомобиля «Opel», который принадлежит 55-летнему мужчине. 

Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали первичный материал.

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев ЧП. 

Причины возгорания автомобилей и сумма материального ущерба устанавливаются.

 

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