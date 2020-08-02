Возле Австралии разбился самолет, перевозивший полтонны кокаина

По пути в Австралию разбился легкомоторный самолет, который был перегружен кокаином. Из-за произошедшей авиакатастрофы был раскрыт преступный синдикат в Мельбурне. Об этом сообщает CNN.

Самолет Cessna, на борту которого было более 500 кг кокаина, упал при попытке покинуть взлетно-посадочную полосу в Папуа-Новой Гвинее.

В федеральной полиции Австралии заявили, что "жадность сыграла ключевую роль в деятельности синдиката", и добавили, что "не исключено, что вес кокаина повлиял на способность самолета взлететь".

После авиакатастрофы в австралийских штатах Квинсленд и Виктория были арестованы пять человек, подозреваемых в попытке транспортировать более 500 кг кокаина и ряде других преступлений. Пилот самолета также был арестован полицией.

Правоохранители добавляют, что общая стоимость кокаина оценивается примерно в 57 млн долл.

"Принимая во внимание действующие ограничения на поездки между штатами из-за Covid-19, попытка импортировать наркотики в Австралию показывает, насколько жадной может быть организованная преступность", - сказал заместитель комиссара Ян Маккартни.

Арестованным подозреваемым в возрасте от 31 до 61 года уже предъявили обвинения в совершении различных преступлений.

Одному из них предъявлено обвинение как руководителю преступного синдиката и в отмывании денег на сумму более 700 тыс. долл. Также полиция конфисковала ряд активов на общую сумму 2,5 млн долл.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали мужчину с партией кокаина стоимостью 75 тыс. долл.