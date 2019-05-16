Возле бюста маршалу Жукову собрались харьковчане: проходит информативная акция

Сегодня утром в Харькове возле памятника маршалу Жукову Национальные организации проводят информативную акцию, в ходе которой хотят объяснить населению, кем был Георгий Жуков.

Также они хотят получить заключение от Минкульта о демонтаже бюста.

Мероприятие началось в 12:00.

Активисты, пришедшие на акцию, высказывают свое недовольство попыткой рекомунизации и отмечают, что согласно закону проспект Петра Григоренко невозможно переименовать обратно, вернув ему название в честь маршала Жукова.

Кроме патриотически настроенных харьковчан, к памятнику пришли пожилые женщины, которые выступили против сноса постамента.

В целом ситуация возле памятника спокойная.

Общественный порядок во время акции охраняет полиция.