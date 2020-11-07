Возле дома главы Конституционного суда Украины устроили акцию протеста

В Василькове возле дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого устроили акцию протеста. Между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка из-за того, что последних не пропускают в дом Тупицкого.

Около 30 автомобилей выехали в город Васильков, расположенный в 20 км к юго-западу от Киева. Этот город входит в "красную" зону карантина, где действует ограничение на массовые мероприятия (нельзя больше 20 человек). Именно поэтому полиция не пропускает людей.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью "Декларирование недостоверной информации" 366-1 Уголовного кодекса.