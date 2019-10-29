Возле Экопарка расширяют дорогу и планируют сделать наземный пешеходный переход

Новенький пешеходный переход с лифтом, вроде того, что расположен на проспекта Гагарина, дорожники планируют начать строить на окружной дороге в следующем году. Соединять он будет новый центральный вход в Экопарк и новую автобусную площадку, которую планируют здесь строить.

По словам заместителя начальника по развитию дорог Сергея Пляки, если будут выделены средства, планируется глобальный ремонт-восстановление этого участка.

Кроме наземного перехода здесь должны появиться дополнительные тротуары, отдельный заездной «карман» с автобусной остановкой и дополнительной полосой.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Пройшли ми технічну раду Укравтодору, де затверджений сам проект-підготовка до завдання до проектування. Ми повністю готові до нього і передаємо на наступній неділі проект, він уже готовий повністю на експертизу державну, от, після цього ми одержуємо дозвіл ДАБі і початок робіт, у нас початок робіт на цей рік, тільки підготовчі роботи - влаштування фундаменту.

Пока же, по словам Пляки строится так называемая «скоростная переходная полоса», а именно: расширяется дорога перед поворотом на въезде в Экопарк, кроме того, идут работы по изменению радиуса самого заезда. Планируется перенести светофоры и заменить покрытие на участке 500 метров и установить новое барьерное ограждение.

В самом Экопарке говорят, что данных работ добивались чуть ли не с самого начала существования мультикомплекса. Ведь количество автомобилей, что приезжают на выходные и в праздничные дни, может достигать нескольких тысяч. Иногда это создает огромные пробки и даже аварийные ситуации. И вот в этом году проект организации безопасности движения в районе Экопарка попал в государственную программу.

Владимир Андрющенко, зам. директора "Фельдман Экопарк"

На основании этого были выделены деньги на расширение окружной дороги, то, что происходит сейчас, производится, и деньги на начало проектирования, и начало строительных робот на наземный переход через Белгородское Шоссе. Почему именно через Белгородское Шоссе - потому что у Экопарка ряд проектов ведут к тому, что центральный вход возможно будет в последствии, и я думаю, что он будет со стороны Белгородского Шоссе.

Водители и пешеходы тоже считают, что давно пора было сделать это место более безопасным.

Валентина, харьковчанка

Надо обязательно - потому, что когда вот такие вот праздники и много людей, и действительно не подойдешь, не перейдешь. Нужно обязательно.

Валентин, водитель

Дуже аварійність велика, діти ходять через дорогу. Безпека для людей, які тут приїжджають сюди, в цей парк, це по-перше, і по-друге - безпека для водіїв: теж їм буде зручніше їхати по цій дорозі.

Александр, водитель

Коли великий потік машин, важко звернути сюди, тому дорогу треба розширити в цьому місці.

Виталий, водитель

Розширення дороги завжди впливає на безпеку, звичайно. Але я сподіваюсь, що там буде і розмітка, де буде зрозуміло, як цією широкою дорогою користуватися.

А пока дорожники планируют до 20 ноября завершить работы, которые запланированы на этот год в районе Экопарка.