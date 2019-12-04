Возле границы с РФ на Харьковщине задержали двух иностранцев с ружьем

04 декабря 2019 г. 13:33
1 просмотр

В Золочевском районе на Харьковщине накануне пограничники задержали двух россиян, которые незаконно пересекли границу, имея при себе ружье.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, патрулируя участок в районе населенного пункта Уды, наряд пограничников заметил двух неизвестных вблизи границы.

Мужчин сразу задержали.

Оказалось, что двое россиян, 1982 и 1985 рождения, чтобы нелегально поохотиться на территории Украины, решили тайно пересечь границу с РФ в Украину. Кроме ружья, нарушители имели при себе 25 патронов к нему.

Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли.

За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушения гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Дальнейшую судьбу нарушителей решит суд.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.