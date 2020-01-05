На Харьковщине возле границы с РФ задержали первых в 2020 году нелегалов

05 января 2020 г. 14:00
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Первую группу нелегальных мигрантов в этом году задержали сегодня ночью пограничники на Харьковщине.

Об этом сообщили в восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, во время патрулирования участка ответственности отдела пограничной службы "Веселое", по информации, полученной участковым инспектором, в 50 м от линии государственной границы пограничный наряд задержал двоих человек, пытавшихся незаконно попасть из России на территорию Украины.

В дальнейшем выяснилось, что мужчины 1991 и 1999 годов рождения, и они являются гражданами Индии.

Иностранцы не имели законных оснований для пересечения границы Украины, поэтому в поисках лучшей жизни решили попасть в нашу страну незаконным способом.

Правонарушители задержаны в административном порядке за попытку нарушения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

 

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