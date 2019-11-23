Возле границы с Россией на Харьковщине задержали нелегала

23 ноября 2019 г. 15:51
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В Дергачевском районе Харьковщины пограничники задержали очередного нарушителя  границы.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, вчера вечером около 22.30 с помощью камер ночного видения, которыми оснащена система интегрированной охраны границы, пограничники выявили неизвестного, который пытался пересечь границу Украины вне пункта пропуска с территории РФ.

Прибывшая на место группа реагирования задержала нарушителя в 10 м от линии государственной границы.

Как выяснилось, гражданин РФ не имел документов на право пересечения украинской границы, поэтому решил попасть в Украину незаконным путем.

По данным пограничной службы, в течение этого года с помощью системы интегрированной охраны государственной границы Украины в Харьковской области были задержаны около 60 нарушителей границы, а также пресечены 12 попыток перемещения товаров через государственную границу на общую сумму более 1 миллиона гривен.

 

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