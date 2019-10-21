 

Возле границы с Россией остановили фургон на фальшивых номерах с подростками без документов

21 октября 2019 г. 15:25
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На полевой дороге в 1,5 км от границы с Россией, на Харьковщине неподалеку от украинского поселка Глубокое и российского Варежкино, пограничники остановили автомобиль «Фольксваген Т4», в котором, кроме водителя находились трое подростков.

Как сообщили в восточном региональном Управлении ГПСУ, управлял автомобилем гражданин Украины, житель Харьковской области. Как выяснилось, документов на автомобиль у водителя не было.

У троих несовершеннолетних пассажиров также не было документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, в ходе тщательного осмотра военнослужащие обнаружили признаки замены номера транспортного средства.

Иномарку передали в установленном порядке представителям Национальной полиции.

После установления личности на водителя и двух 16-летних пассажиров составили протокол о нарушении пограничного режима.

Еще одного несовершеннолетнего пассажира, 2008 года рождения, передали родителям.

В Национальную полицию направили сообщение о совершении противоправного деяния, содержащего признаки уголовного преступления по ст. 290 УК «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства».

 

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