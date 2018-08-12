Возле границы с Россией задержали семерых нелегалов

На границе в РФ в Харьковской области пограничники задержали группу нелегальных мигрантов - на этот раз из Индии и Пакистана.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.
Информацию о возможном нарушении государственной границы в районе населенного пункта Охримовка правоохранители получили заранее.
Нарушители в количестве семи человек шли со стороны России в Украину.
Среди задержанных были 2 гражданина Индии и 5 граждан Пакистана.
Со слов нарушителей стало известно, что они пытались попасть на территорию Украины, чтобы в дальнейшем добраться в страны ЕС.
Сейчас правоохранители продолжают проверочные мероприятия.
Составлен материал об административных правонарушениях.