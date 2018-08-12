Возле границы с Россией задержали семерых нелегалов

На границе в РФ в Харьковской области пограничники задержали группу нелегальных мигрантов - на этот раз из Индии и Пакистана.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Информацию о возможном нарушении государственной границы в районе населенного пункта Охримовка правоохранители получили заранее.

Нарушители в количестве семи человек шли со стороны России в Украину.

Среди задержанных были 2 гражданина Индии и 5 граждан Пакистана.

Со слов нарушителей стало известно, что они пытались попасть на территорию Украины, чтобы в дальнейшем добраться в страны ЕС.

Сейчас правоохранители продолжают проверочные мероприятия.

Составлен материал об административных правонарушениях.