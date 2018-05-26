Возле границы с Россией задержали украинца-нарушителя с несанкционированным салом

26 мая 2018 г. 12:01
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Гражданин Украины, житель приграничной полосы,  путем обхода  пункта пропуска пытался перевезти через границу полтора центнера несанкционированного сала.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Вчера, 25 мая, в ходе отработки полученной информации, на окраине пограничного поселка Рыбалкин Волчанского района, в 150 м от линии границы правоохранители Харьковской области задержали автомобиль УАЗ под управлением жителя приграничья.

При осмотре автомобиля в кузове обнаружили 160 кг сала, на которое отсутствовали любые товаросопроводительные документы.

Как пояснил правонарушитель, товар он пытался перевезти в Россию для продажи.

Мужчину правоохранители задержали, товар изъяли и передали таможне.

Судьбу правонарушителя решит суд.

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