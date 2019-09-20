 

Возле границы с Украиной заметили колонну российской тяжелой техники (видео)

20 сентября 2019 г. 11:41
Источник: Обозреватель
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В сети появилось видео колонны военной техники ВС РФ в Ростовской области, двигающейся недалеко от границы с Украиной.

Согласно видеозаписи, которую обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», военная техника была замечена возле села Родионовка Ростовской области РФ.

По словам офицера ВСУ, видео было снято накануне, 19 сентября.

«19.09.19 г. с. Родионовка Ростовской области. Колонна тяжелой российской бронетехники за 15 км от границы с Украиной. Военные учения, демонстрация силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с разных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно», – говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! (18+)

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